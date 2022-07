Spalletti cambia modulo e ‘cambia’ il mercato. Deulofeu serve ancora? Incognita Fabian, ‘scoperta’ Demme

Il Napoli sta per terminare il ritiro di Dimaro, con l’allenatore che non ha potuto ancora lavorare con la rosa al completo. Un problema non da poco per Luciano Spalletti che vuole cambiare il modulo del Napoli, passando dal 4-2-3-1 al 4-3-3. Il tecnico toscano lo ha utilizzato in entrambe le uscite sul campo di Carciato. Un cambio di direzione dettato dall’esigenza, ma anche dalla necessità di ‘inventare’ qualcosa di nuovo. Non c’è più Mertens, lo stesso Spalletti gli ha detto ufficialmente addio. Inoltre c’è un Fabian Ruiz in uscita e la necessità di recuperare Zielinski che nel ruolo di interno si trova più a suo agio. Tutte idee che avallano la scelta di Spalletti che, come sottolinea Gazzetta ha pensa anche al 3-4-2-1.

Napoli, nuovo modulo per Spalletti

Ma cambiare sistema di gioco, significa anche rivoluzionare il mercato. Si, perché nel 4-3-3 Fabian ci ha giocato, non si esprime al massimo delle sue potenzialità, ma può farlo, anche se parte un passo indietro rispetto agli altri. Ecco proprio lo spagnolo, che Giuntoli ha detto di voler tenere al Napoli, può essere la chiave del cambio di rotta. L’addio a Fabian porterebbe in cassa altri soldi e quindi altri giocatori, inoltre il cambio di modulo di Spalletti prevede un altro modo di giocare del Napoli, non proprio perfetto per Fabian.

Nel 4-3-3 la formazione, con i giocatori attuali, sarebbe: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

In questo contesto oltre ad un possibile addio a Fabian, ci sono anche altri tre fattori da considerare. Il primo è legato a Deulofeu, affare bloccato ma mai concretizzato. Lo spagnolo dell’Udinese doveva essere il sostituto di Mertens, giocare da trequartista, ma nel modulo 4-3-3 questa figura non c’è più. Certo può giocare anche da esterno, ma il Napoli non sembra interessato a prenderlo per quel ruolo. C’è poi Demme che in un centrocampo a tre può essere un validissimo sostituto di Lobotka, come si è visto anche dalla uscite a Dimaro. Altro fattore è quello di Politano, che nel nuovo modulo del Napoli si può trovare più a suo agio, come fatto con Gattuso.

Ma Spalletti pensa anche al modulo 3-4-2-1 che Gazzetta vede così: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Elmas, Anguissa, Lobotka, Olivera; Lozano, Kvaratskhelia, Osimhen.