Gazzetta – Giuntoli una bugia su Koulibaly, quante altre ne avrà dette?

Cristiano Giuntoli si è presentato in conferenza stampa al posto di Luciano Spalletti per chiudere il ritiro a Dimaro. Il direttore sportivo del Napoli ha fatto sapere di aver preso la parola perché in questo momento si parla soprattutto di calciomercato, ovvero il suo regno, e quello del presidente De Laurentiis. In realtà il direttore sportivo del Napoli ai giornalisti non ha dato grandissime notizie, frasi di circostanza e mezze verità. Ha fatto intuire qualcosa, come ad esempio che l’affare Simeone interessa, in realtà l’argentino è bloccato dagli azzurri. Ma ha anche detto che Koulibaly aveva deciso da due mesi di andare via. “L’altra volta ho omesso questo particolare perché volevamo convincerlo, ma non ci siamo riusciti” ha detto Giuntoli.

Dunque Giuntoli ha detto una ‘bugia’ come se ne dicono tantissime durante il calciomercato. Così Gazzetta scrive: “Giuntoli ammette di aver detto una bugia, e altre ne avrà dette anche ieri sera. Tutto quanto fa mercato. Ma conta i risultati e le prime somme si chiuderanno il primo settembre“. Certo che in casa azzurra c’è ancora molto da fare: serve un vice (?) Meret che ha il rinnovo pronto per essere firmato, serve il sostituto di Koulibaly ed il Napoli sta affondando per Kim del Fenerbahce.