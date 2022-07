IL MATTINO – Napoli: Simeone bloccato, ecco quando arriva. Broja, la decisione del Chelsea

Il Napoli sta per piazzare il colpo Giovanni Simeone, attaccante in uscita dal Verona, sostituirà Petagna. Il giocatore argentino è da tempo nel mirino del Napoli, con Cristiano Giuntoli che ha messo in ghiaccio l’affare in attesa di concretizzare la cessione di Petagna. In casa azzurra si è valutato molto approfonditamente anche Armando Broja del Chelsea, ma l’affare non è stato concluso.

Simeone accordo col Napoli: le cifre

Il quotidiano Il Mattino entra nei dettagli dell’affare Giovanni Simeone che oramai ha deciso di cambiare maglia. “L’operazione va formalizzata quando Petagna andrà al Monza: Simeone. Affare in dirittura d’arrivo, con Giovanni che ha già l’accordo con il ds Giuntoli, con la benedizione di papà Diego, il tecnico dell’Atletico Madrid, che aveva Maradona come idolo assoluto. Simeone vice Osimhen, dunque, ma è chiaro che, come raccontato, il tesoretto da 51 milioni legati all’addio di Koulibaly (più i 12-15 della cessione di Petagna) saranno investiti in quattro differenti operazioni. Dunque: il difensore centrale, Simeone. E Broja? Era il pupillo di De Laurentiis ma il Chelsea – altro schiaffo alla serie A – preferisce girarlo in prestito al West Ham. Il Napoli, peraltro, non ha accettato la soluzione del prestito oneroso per un anno. Non avrebbe avuto senso. Ma i Blues non hanno fatto sconti e non hanno concesso l’opzione di riscatto. Dunque, la virata, secca su Simeone“.

Dunque il Napoli con 40 milioni in cassa per Koulibaly deve attendere un’altra cessione, quella di Petagna, per poter ufficializzare Simeone. Una strategia dell’attesa che il presidente Aurelio De Laurentiis percorre senza soluzioni di continuità.