Giuntoli: “Nessun incedibile. Koulibaly voleva andare via. Famiglia De Laurentiis va applaudita”

Cristiano Giuntoli ha parlato in conferenza stampa al termine del ritiro a Dimaro, facendo il punto sul calciomercato. Cristiano Giuntoli su Kim: “È sicuramente un calciatore bravo, lo stiamo seguendo come altri, stiamo prendendo informazioni e facendo valutazioni, per poi affondare il colpo“.

Il direttore sportivo ha parlato anche di Paulo Dybala andato alla Roma, con Giuntoli che ha detto: “Nella precedente conferenza stampa abbiamo parlato di opportunità. Pensavamo che potesse esserlo, noi abbiamo capito che lui non era un’opportunità per noi e noi non lo eravamo per lui. Questo è quanto“.

Sulla cessione di Koulibaly, Cristiano Giuntoli in conferenza stampa ha detto: “Noi abbiamo provato in tutti i modi a convincerlo, abbiamo fatto un’offerta altissima nonostante i tempi. Volevamo trattenerlo in tutti i modi, ma abbiamo dovuto accettare. L’altra volta non ho detto che lui aveva già deciso di andare via, ma io ho provato fino all’ultimo a tenerlo, nonostante l’ingaggio. Ma Napoli deve essere orgogliosa di avere una società che sta ritornando virtuosa. Credo che la famiglia De Laurentiis abbia credito per essere applaudita“. Il dirigente azzurro fa sapere di essere venuto al posto di “Spalletti perché ci sono troppe cose di mercato e quindi era giusto venissi io, per dare informazione corretta in modo che il tecnico si occupi solo del campo“.

Giuntoli non si sbilancia su Deulofeu e dice: “Stiamo seguendo tante situazioni“. Mentre sull’obiettivo scudetto, aggiunge: “Noi puntiamo sempre al massimo, pensiamo di avere una squadra importante e sappiamo che dobbiamo completarla con altri innesti per fare sempre meglio. Centrocampo? Se non esce un big non arriva nessuno. Stiamo valutando Gaetano e Zerbin, lasciamolo valutare in santa pace, per il bene del Napoli e dei ragazzi“. Si parla ancora di centrocampisti con Fabian Ruiz che non ha ancora rinnovato: “Stiamo parlando con il suo entourage almeno un paio di volte a settimana. Lo vogliamo tenere in tutti i modi, poi farà la differenza la volontà del giocatore. Osimhen? Non c’è assolutamente niente con il Bayern Monaco“.

L’altra sera Spalletti ha dato l’addio a Mertens, su questo argomento Giuntoli ha detto: “Con Dries ha un rapporto diretto il presidente, quindi ci ha parlato De Laurentiis. Cosa succederà in futuro non si può sapere“. Sul mancato rinnovo di Meret, Giuntoli ha detto: “Abbiamo un accordo ci stiamo scambiando i documenti con gli avvocati e firmerà“. Nessuna novità nemmeno per Simeone: “Se ci sono occasioni le coglieremo, il mercato è lungo e può darci delle belle sorprese“.