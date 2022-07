Il Napoli scarica Mertens, Pedullà: “La Lazio fa sul serio”

L’addio di Koulibaly, il sogno Dybala che va alla Roma sembravano essere due operazioni già dure da digerire per i tifosi del Napoli. Invece il club azzurro ha deciso il totale rinnovamento, come ha sottolineato anche Cristiano Giuntoli nell’ultima conferenza stampa a Dimaro. Il Napoli dice addio a Dries Mertens e secondo Pedullà la Lazio sta facendo seri passi vanti verso il giocatore belga: “Dopo i contatti di ieri, ha portato a nuovi aggiornamenti nella tarda mattinata. La Lazio ha deciso di procedere, non siamo agli accordi definitivi, ma c’è la reciproca volontà di arrivare a una soluzione e quindi agli accordi. Nel frattempo, almeno per il momento la Lazio non molla la pista Ilic che dipende dall’uscita di Luis Alberto ancora possibile” scrive il giornalista attraverso il suo sito ufficiale.