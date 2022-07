Martucci: “Napoli in arrivo tre giocatori. Se basteranno lo dirà il campo”

Il calciomercato del Napoli vive un momento di profonda crisi, così come i tifosi vivono un momento di grande delusione. Durante la scorsa stagione il Napoli ha speso quasi zero per acquistare nuovi giocatori, quindi in questa sessione di mercato ci si aspettava qualche colpo ad effetto, soprattutto dopo aver incassato i 40 milioni di euro per Koulibaly. Invece niente di tutto questo, anzi il Napoli ha visto Dybala andare a Roma ed al momento non ha ancora trovato il sostituto di Koulibaly.

Sulla trattativa per l’argentino è intervenuto Donato Martucci, giornalista radiofonico e conduttore di Radio Amore Campania che scrive sui social: “Paulo Dybala alias trattativa per Mauro Icardi di qualche anno fa, ricordate? Nessuna beffa, il Napoli non ci ha mai creduto fino in fondo. Poi Mourinho ha fatto il resto“.

Poi aggiunge: “Ora in maglia azzurra arriveranno Kim, Delofeu e forse Simeone. Se può bastare lo dirà il campo“. Certo che al momento anche queste tre trattative non sono chiuse del tutto. Si parla da ieri di un accordo totale per Deulofeu ma non c’è ancora l’ufficialità, così come ci sono problemi per Kim, con l’inserimento di un altro club. Intanto anche la cessione di Petagna al Monza non è ancora definita e quindi non si può dare il via all’acquisto di Giovanni Simeone.