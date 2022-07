L’Equipe: Napoli in vantaggio, ma spunta un altro club oltre al Rennes

Il Napoli ha Kim Min-jae come obiettivo di calciomercato, gli azzurri hanno superato il Rennes ma ora spunta la Premier League. Secondo quanto riferisce l’Equipe il Napoli ha superato la società francese, tanto che il giocatore non ha effettuato le visite mediche con il Rennes. Nelle ultime ore il Napoli ha effettuato anche un blitz in Turchia per sbloccare l’affare, mentre Giuntoli a Dimaro accoglieva il nuovo acquisto Ostigard che oggi ha effettuato i test fisici in palestra con gli azzurri.

Intanto dalla Francia fanno sapere che il Napoli deve stare attento, perché superato il Rennes c’è un altro ostacolo per Kim. Nella trattativa si è inserito un club di Premier League pronto a pareggiare l’offerta del Napoli e quindi portare il giocatore in Inghilterra. Il Rennes, invece, sta cercando una alternativa anche se continua a monitorare la situazione. Anche Spalletti spera di poter avere finalmente buone notizie, dopo aver dovuto rinunciare a Koulibaly, Ospina, Insigne e Mertens.