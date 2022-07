REPUBBLICA – Napoli blitz per Kim, annullate le visite mediche col Rennes

Il Napoli sta chiudendo l’affare Kim con il Fenerbahce, sono state bloccate le visite mediche con il Rennes. Secondo quanto riferisce Repubblica ci sono emissari del Napoli che sono volati in Turchia per andare chiudere la trattativa e portare il difensore sudcoreano alla corte di Luciano Spalletti, è lui il prescelto per sostituire Kalidou Koulibaly. Il club azzurro è pronto a mettere sul piatto una cifra che si aggira intorno ai 21 milioni di euro per strapparlo al Fenerbahce.

Kim al Napoli: le novità

Repubblica fa sapere che ci sono emissari che in questo momento stanno portando avanti la trattativa per la chiusura: “Il Rennes, in tutto ciò, dopo aver pagato la clausola rescissoria del calciatore – 20 milioni di euro – aspettava Kim nel weekend per le visite mediche. Il calciatore però ha scelto il Napoli – pur avendo l’accordo economico con il club francese – adesso toccherà a Aurelio De Laurentiis chiudere l’affare“. Insomma toccherà al presidente del Napoli dare il via libera alla trattativa, anche perché non si può indugiare oltre visto che le occasioni per ingaggiare un difensore sono sempre minori. Il Napoli ha bisogno di trovare un sostituto di Koulibaly nel più breve tempo possibile, visto che il 15 agosto gioca a Verona e se il nuovo difensore vien dall’estero dovrà avere il tempo per inserirsi negli schemi di Spalletti. Al giocatore piace la piazza azzurra ed ha acconsentito a trattare con il Napoli.