Napoli chiude per Kim, dalla Turchia: “Giuntoli e De Laurentiis decisivi”

Il Napoli è pronto a chiudere per il difensore Kim Min-Jae. Il club azzurro ha individuato già da gennaio scorso il sudcoreano come sostituto di Kalidou Koulibaly, ma non ha mai affondato il colpo perché convinto di poter tenere il giocare senegalese in rosa. Poi Koulibaly è andato al Chelsea, ed a quel punto i dirigenti azzurri hanno dovuto rincorrere Kim, dato che il Rennes aveva fatto passi da gigante verso il difensore centrale, convinto anche dal suo ex allenatore Genesio.

Kim al Napoli le cifre

Secondo le notizie che arrivano dalla Turchia dai giornalisti di Fanatik, oramai il calciatore sudcoreano è veramente ad un passo dal firmare il contratto con il club campano. Negli ultimi giorni la trattativa con il Rennes è rallentata proprio per l’ingresso della società partenopea. Cristiano Giuntoli ed Aurelio De Laurentiis hanno rotto gli indugi ed hanno offerto al Fenerbahce 21 milioni di euro per portare Kim al Napoli, pareggiata anche l’offerta d’ingaggio proposta dal Rennes. Sempre dalla Turchia fanno sapere che Genesio ha fatto un ultimo tentativo per convincere il sudcoreano a vestire la maglia del Rennes, ma oramai la scelta del giocatore è stata fatta: vuole la maglia del Napoli e la possibilità di giocare la Champions League da protagonista.

Il colpo Kim in casa azzurra arriverà dopo l’ufficiale di Ostigard che ha già svolto le visite mediche. Due novità di calciomercato che però non placano del tutto la piazza azzurra, rimasta delusa dal passaggio di Dybala alla Roma.

Oggi ci sarà una conferenza stampa di Cristiano Giuntoli molto attesa, dato che c’è tanta sfiducia nell’operato della società sul calciomercato e serpeggia la paura che il Napoli non sarà competitivo nella prossima stagione.