Calciomercato Napoli: oggi conferenza stampa di Giuntoli, senza Spalletti

Il calciomercato del Napoli è in piena crisi, oggi ci sarà una conferenza stampa di Cristiano Giuntoli a Dimaro. Secondo le ultime novità il direttore sportivo si presenterà davanti ai microfoni senza che ci anche l’allenatore Luciano Spalletti. Il tecnico ieri dopo la partita amichevole Napoli-Perugia, ha detto di fidarsi ciecamente della società sul mercato. Certo fino ad ora le sue richieste sono sempre state disattese: voleva Koulibaly e Ospina e sono andati via, ha parlato benissimo di Kim ed è vicino al Rennes, ha sognato Dybala ed è andato alla Roma. Insomma l’assenza di Spalletti potrebbe essere un caso, dato che si parla di calciomercato, di competenza del direttore sportivo, ma l’assenza del tecnico in questo momento fa rumore.

Napoli, quando parla Giuntoli in conferenza stampa

Mancherà all’appello anche Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli da quando è arrivato a Dimaro non ha rilasciato nemmeno una dichiarazione, solo qualche foto di passeggiate e partite a calciobalilla, ma nessuno mezza dichiarazione sul calciomercato del Napoli. A prendersi le responsabilità, ancora una volta, sarà Cristiano Giuntoli che oggi parla in conferenza stampa: appuntamento alle 19.30.

C’è tanta curiosità per cercare di capire quali saranno le comunicazioni che dovrà fare il direttore sportivo del Napoli, dato che la conferenza stampa non era in programma. In questo momento in casa Napoli sembra regnare costantemente il caos. C’è una comunicazione che fa acqua da tutte le parti, con il presidente che non parla ai tifosi. Un calciomercato che stenta a decollare nonostante alcune trattative siano già bloccate da mesi: vedi Deulofeu. Insomma la città ed i tifosi chiedono risposte e Giuntoli davanti a giornalisti proverà a darle, anche se attualmente sembra davvero complicato ricucire il rapporto con i sostenitori del club partenopeo. In tutto questo il campionato parte il 14 agosto ed il Napoli è ancora incompiuto.