Dybala in viaggio verso il Portogallo, il progetto Napoli non lo ha convito

Paulo Dybala è un nuovo giocatore della Roma, tutto fatto con la società giallorossa allenata da Mourinho. Secondo quanto riferisce Sky il giocatore si è messo già in viaggio per il Portogallo pronto ad effettuare le visite mediche e poi firmare per il suo nuovo club. Dybala era un obiettivo anche del Napoli, ne aveva parlato pure Luciano Spalletti che però si dovrà accontentare di non prendere l’argentino, così come si è dovuto accontentare di perdere Koulibaly e Ospina.

Ma quello che sconforta del passaggio di Dybala alla Roma è che l’argentino ha scelto Roma per il progetto, non solo per l’ingaggio. Perché appena la Roma ha pareggiato l’offerta economica il giocatore non ha avuto nemmeno un dubbio ed ha deciso di sposare la causa giallorossa di Mourinho. Ma c’è un altro fattore da considerare e che devono lanciare un campanello d’allarme: Dybala ha scelto Roma anche senza la Champions League, questo qualcosa dovrà pur significare.