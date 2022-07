Sky – Dybala accetta la Roma: il Napoli resta ancora a guardare

Paulo Dybala sarà un nuovo giocatore della Roma, tagliato fuori il Napoli dalla scelta dell’argentino. La notizia viene data da Gianluca Di Marzio di Sky che scrive: “Paulo Dybala sarà un nuovo giocatore della Roma. Dopo che nelle ultime ore era aumentata la fiducia per la chiusura dell’affare, nella notte l’attaccante argentino ha detto ‘sì’ alla proposta del club giallorosso. Tutto definito e chiuso“.

Nella notte è arrivata l’accelerata della Roma che ha alzato l’offerta per Dybala portandola a sei milioni di euro a stagione, ma raggiungibile con bonus. A parità di offerta Dybala non ha avuto dubbi ed è andato alla corte di Mourinho. Ancora una volta il Napoli resta con il cerino in mano, ancora una volta i tifosi azzurri restano a guardare mentre un’altra squadra mette a segno un colpo di mercato importante. Anche Spalletti si era sbilanciato con parole importanti su Dybala, così come lo aveva fatto per trattenere Koulibaly e Ospina, ed ancora una volta anche il tecnico è rimasto deluso. Ma Spalletti ha detto di fidarsi della società sul calciomercato, quindi bisogna attendere gli altri colpi che metterà a segno Cristiano Giuntoli che continua a trattare Kim, sta per chiudere Deulofeu, oltre all’annuncio dell’ufficialità di Ostigard.