Napoli: Ostigard oggi l’annuncio, rilancio per Kim sfida al Rennes

Il Napoli comincia a sistemare la difesa, Leo Ostigard oggi annuncio ufficiale. Per Kim Min-jae sfida al Rennes. Il club azzurro ha rilanciato la sua offerta al giocatore che aveva disfatto l’armadietto al Fenerbahce convinto di andare in Francia dove avrebbe ritrovato il suo ex allenatore Genesio. Ma la cessione di Koulibaly ha fatto ripartire l’offensiva del Napoli che aveva puntato Kim già tempo addietro, ma Giuntoli non aveva fatto la mossa decisiva perché c’era ancora il senegalese in rosa.

Napoli su Kim: la trattativa

A questo punto il club azzurro ha rotto gli indugi ed ha bloccato la trattativa tra Kim e il Rennes. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport il giocatore sudcoreano dopo che è arrivata la proposta concreta del Napoli ha bloccato la trattativa. Un segnale importante che fa capire come il club azzurro abbia ancora chance per prendere il difensore di proprietà del Fenerbahce. Anche qui, però, il Napoli deve fare la mossa decisiva e non attendere oltre, tentennare o giocare al ribasso. Perché il Rennes ha deciso di pagare la clausola rescissoria da 20 milioni di euro e quindi gli azzurri si devono adeguare. Per ora il Napoli attende di ufficializzare Ostigard, annuncio saltato ieri per motivi burocratici.

Insomma in casa Napoli oggi sembra un giorno decisivo, per Kim c’è ampio margine di trattativa ma per il sudcoreano serve la mossa giusta, la stessa che serve per Dybala, altrimenti si resterà sempre con il cerino in mano.