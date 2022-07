Il Calcio Napoli saluta koulibaly: “Le nostre strade si dividono, ma resterai sempre uno di noi”

Il calcio Napoli saluta Koulibaly, messaggio social per l’addio del difensore senegale, passato ufficialmente al Chelsea.

CALCIO NAPOLI – KOULIBALY. La Ssc Napoli attraverso i propri canali social ha pubblicato un bellissimo messaggio d’addio per Kalidou Koulibaly. Il senegalese passato al Chelsea nella giornata di ieri aveva salutato Napoli e i napoletani.

Koulibaly, lascia Napoli dopo 8 anni nei quali ha conquistato il rispetto e l’amore dei tifosi che ne hanno fatto una bandiera del club. Stamane la società partenopea ha postato il tweet del centrale senegalese – uno scatto dall’interno di un aereo mentre sorvola la città e commenta “Napoli, terra mia” – augurandogli buona fortuna per la nuova esperienza ai Blues, poi ha pubblicato sui propri canali ufficiali una lettera d’addio.

Napoli, lettera d’addio per Koulibaly

“Kalidou, abbiamo trascorso insieme 8 stagioni ricche di emozioni vivendo momenti che rimarranno impressi per sempre nella nostra memoria. Sei arrivato a Napoli poco più che un ragazzo, vai via che sei un uomo, con la consapevolezza che tutto ciò che hai fatto con la maglia azzurra… È STORIA. Il tuo valore lo hai mostrato non solo in campo, ma anche nelle battaglie sociali, per le quali ci siamo impegnati insieme. In particolare contro la piaga del razzismo, per una società più giusta e solidale. Per la società, i tifosi e la città sei e sarai sempre un esempio da seguire perchè Kalidou Koulibaly resterà uno di noi. Un uomo che vive la propria vita con impegno e serietà professionale. Le nostre strade si dividono. Rispettiamo la tua decisione di vivere altre esperienze. Ti vorremo sempre bene e ovunque andrai ricordati che Napoli sarà sempre casa tua. Napoli”.