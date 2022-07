Repubblica: De Laurentiis chiuso in albergo, Paura per il Covid e timore di contestazioni. Malumore Spalletti

Aurelio De Laurentiis , presidente del Napoli, evita le uscite pubbliche a Dimaro, per ora resta rintanato in albergo.

DE LAURENTIIS – DIMARO. Il presidente del Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis è arrivato da qualche giorno a Dimaro. Da quel momento è rimasto barricato in albergo evitando tifosi e giornalisti. Ne parla l’edizione odierna del quotidiano la Repubblica:

“Bye Bye, Koulibaly: è stato bello. Al Napoli restano i ricordi di nove stagioni spesso esaltanti e i 40 milioni lasciati in dote dal campione senegalese, che è passato subito al Chelsea senza seguire l’ultima moda dei top player sul mercato; svincolarsi a parametro zero”.

“Ma ora la patata bollente passa nelle mani di Aurelio De Laurentiis, che è arrivato a Dimaro giovedì notte e da allora si è barricato in albergo: preoccupato dalla risalita dei contagi per il Covid e forse dal rischio di essere contestato dai tifosi. Pure in hotel però il presidente si è dovuto misurare con il malumore di Luciano Spalletti, che dopo tantissimi addii è comprensibilmente in attesa di rinforzi. Il tempo stringe e c’è bisogno di qualche colpo anche per lanciare finalmente la campagna abbonamenti”.