Koulibaly lettera d’addio: “Grazie a te, Napoli, sono diventato l’uomo che sono oggi. 1 giugno 2014 data indimenticabile”

KOULIBALY – LETTERA – NAPOLI. Kalidou Koulibaly saluta il Napoli con una bellissima lettera d’addio. Il difensore dopo 8 lunghi anni lascia il golfo in direzione Londra: giocherà con il Chelsea la prossima stagione.

“Grazie a te, Napoli, sono diventato l’uomo che sono oggi. Grazie al club, al Presidente, agli allenatori, a tutti miei compagni di squadra e a tutte le persone con cui ho avuto il piacere di lavorare in questi anni. Grazie, Napoli e Napoletani, per tutto l’amore che ci siamo dati. Io sono orgoglioso di averti onorato con tutto me stesso e continuerò, all’infinito, a portarti nel cuore e a nutrire per te uno dei sentimenti per me più importanti: il rispetto. Sei stata, per me, tutto. Ora sento di dover partire e rimettermi in gioco: è il tempo di una nuova avventura. Kalidou”.