De Rienzo: “Dybala alla Roma si può chiudere. Napoli superato”

Paulo Dybala sta per diventare un nuovo giocatore della Roma, la trattativa è avviata con la squadra allenata da Mourinho. Secondo quanto riferisce la giornalista Jolanda De Rienzo oramai l’affare che porta l’argentino a Roma è in fase di chiusura, non è ancora fatto del tutto ma ci sono ottime possibilità di chiudere l’affare con i giallorossi che ora sono in pole position per prendere il giocatore a parametro zero, svincolato dalla Juve.

“Dybala svolta Roma. Si discute sui diritti d’immagine. La Joya potrebbe chiudere con i giallorossi al 90%…Superato il Napoli“. Questo il tweet della De Rienzo che avvicina l’argentino al club giallorosso tagliando fuori il Napoli. I tifosi sognavano Dybala come colpo di mercato importante dopo l’addio di Koulibaly. Ma Aurelio De Laurentiis evidentemente ha piani diversi, anche se non si capisce bene quali visto che la società ha perso Mertens ma non lo rinpiazza, perder Koulibaly ma non lo rinpiazza. Ha Demme e Politano che vogliono andare via ma non riesce a venderli.