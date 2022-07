Del Genio: “Kvaratskhelia? gira una voce poco intelligente! Kim? magari l’obbiettivo è un altro”

Il giornalista ed esperto di tattica, Paolo del Genio è rimasto colpito dalla prestazione di Kvaratskhelia nell’amichevole del Napoli contro i dilettanti della Bassa Anaune;

Zerbin? Sono pronto a cambiare idea, non avevo tutta questa fiducia ma mi sta impressionando: fisicamente è già pronto, avevo dei dubbi sul lato tecnico ma è cresciuto molto. Per me può diventare un buon esterno, con un ottimo lavoro diventa un esterno basso straordinario.

Del Genio ha poi commentato le voci di mercato:

Se il Napoli non va forte su Kim e non riesce a chiuderlo, magari non vuole subito occupare la casella del difensore centrale: ottimisticamente ed improbabile, magari tra una settimana Bremer è disponibile a cifre diverse.

Gaetano? Ha giocato nel 4-2-3-1 in mezzo al campo, con Demme in un ruolo dove secondo me è pronto. In un reparto a tre può fare la mezzala, il Napoli non deve mollarlo e può lavorarci sopra”