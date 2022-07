Auriemma: “Kvaratskhelia meglio di Insigne. Kim vuole solo il Napoli. Lunedì potremmo annunciare Ostigard”

CALCIOMERCATO NAPOLI. Raffaele auriemma ai microfoni di Radio Marte ha riportato le ultime sul calciomercato del Napoli:

AURIEMMA SICURO: KIM VUOLE SOLO IL NAPOLI, HA STREGATO GIUNTOLI

“Il Napoli sta discutendo con l’agente di Kim, che è molto riservato. Il giocatore vuole soltanto il Napoli, vuole giocare la Champions ed ha fatto innamorare Giuntoli. Il problema è la clausola rescissoria, circa 20 milioni, che il Fenerbache gli ha fatto firmare per tutelarsi. Il Rennes vuole pagare la clausola, ma Kim vuole il Napoli. Kim gioca sia nella difesa a 3 che a 4, riuscirebbe ad adattarsi per fare il centrale sinistro nel Napoli

Kim, un metro e novanta che ti darebbe grande fisicità e molta personalità. Se prendi anche Ostigard aggiungi muscoli, sarebbe la conclusione perfetta per quello che voleva Spalletti: fisicità e qualità. Lunedì potremmo annunciare Ostigard”. Ha concluso l’esperto giornalista partenopeo”.

KVARATSHELIA MEGLIO DI LORENZO INSIGNE

Auriemma durante il suo intervento in radio commenta anche la prima uscita stagionale di Kvaratskhelia:

“Non me ne voglia Insigne, ma Kvaratskhelia è un giocatore con caratteristiche diverse e soprattutto migliori avendo Osimhen al centro dell’attacco. Lozano e Kvaratskhelia creano la superiorità numerica, saltano l’avversario e mettono al centro per Osimhen, che è uno dei migliori colpitori di testa in circolazione. A livello strategico il Napoli è migliorato”.

Inoltre, Auriemma, aggiunge: “Il Napoli vuole giocare con il 433 per sfruttare le corsie esterne, mancate l’anno scorso. Se il Napoli gioca le prime due partite con: Meret: Di Lorenzo; Rrhamani; Juan Jesus; Mario Rui; Anguissa; Lobotka; Lozano; Zielinski; Kvaratskhelia e Osimhen non è in grado di vincerle? La squadra per il quarto posto è ancora competitiva“. Ha concluso Auriemma.