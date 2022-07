Laudisa: “Kim nuovo Koulibaly. De Laurentiis non ha dimenticato la politica di ridimensionamento”

Carlo Laudisia ha commentato le operazioni del Napoli sul caliomercato da Kim al possibile arrivo di Dybala.

KIM -NAPOLI. Il tecnico del Rennes Bruno Genesio è molto fiducioso sull’arrivo di Kim Min-jae, difensore del Fenerbahce per il quale è in corso un vero e proprio duello di calciomercato con il Napoli. Il club allenato da Genesio, nel frattempo, ha raggiunto l’accordo con il Fenerbahce, che in pratica incasserà la clausola da quasi 20 milioni presente nel contratto. Fattore che invece manca con il Napoli: ieri il club azzurro ha lavorato per abbassare le pretese dei turchi, ma senza troppo successo. Ecco perché Giuntoli ha pensato a un altro profilo che poteva interessare al Napoli del prossimo anno, quello di Abdou Diallo.

Della questione Kim-Napoli, ne ha parlato ai microfoni di Radio Marte il giornalsita della Gazzetta dello Sport, Carlo Laudisa:

“Per risollevare l’euforia ci vorrebbe l’arrivo di un nome importante e noto, come quello di Dybala.

Kim ‘rischia’ di essere il nuovo Koulibaly, ne parlano tutti bene. Arriva un momento dove bisogna cambiare, il Napoli anche in passato ha dimostrato di saperlo fare bene”.

Laudisa ha poi aggiunto: “Il mercato è ancora a metà, ma la politica del ridimensionamento De Laurentiis non l’ha dimenticata.

L’Inter ha rinforzato anche la panchina, aldilà di Lukaku, e anche con i colpi della Juve rimane superiore. La Juve è incompleta”.