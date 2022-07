RAI – Il Napoli abbandona Kim: si vira su due profili

CALCIOMERCATO NAPOLI. NAPOLI-KIM. “Il Napoli ha deciso di non puntare più sul coreano Kim“. Lo dichiara l’esperto di mercato della Rai Ciro Venerato: “Arrivano conferme, dopo quelle registrate nella notte dal suo entourage. Il Napoli ha scelto di non puntare più sul difensore della squadra turca, atteso adesso dai francesi del Rennes. Problemi su commissioni e pagamento del cartellino hanno forse inciso sulla mancata chiusura dell’operazione di calciomercato”. Ha evidenziato l’esperto di mercato della Rai.

Venerato prosegue: “Senza contare lo slot di extracomunitario che il club azzurro vorrebbe utilizzare per un altro investimento (così si mormora nelle segrete stanze). In lizza resta sicuramente Bailly dello United (nome anticipato dallo stesso Venerato il 3 luglio alla Domenica Sportiva, ndr.) e la new entry Diallo. In ribasso le quotazioni di Acerbi e Cisse’. Oggi è questo il borsino dei centrali azzurri”.