Alvino: “Il Napoli farà tre acquisti con i soldi di Koulibaly, l’ho sentito nei corridoi dell’Hotel Rosatti”

CALCIOMERCATO NAPOLI. “Il Napoli chiuderà tre operazioni di mercato in questa sessione estiva dopo la cessione di Kalidou Koulibaly”. Ne è convinto il giornalista Carlo Alvino che, ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, dichiara in collegamento da Dimaro: “Ieri tra i corridoi dell’hotel che ospita il Napoli in Val di Sole ho origliato i nomi che sta cercando la società partenopea, nel mirino c’è Diallo per la difesa, si parla di Keylor Navas per la porta, in attacco si fa il nome di Simeone“.

Infine Alvino conclude: “La vera grande suggestione di mercato porta all’argentino Paulo Dybala, è lui l’obiettivo numero uno per l’attacco partenopeo. Luciano Spalletti vorrebbe che lo prendessero e sarebbe pronto a cambiare anche modulo per adattarsi alle caratteristiche dell’attaccante argentino. Si sta lavorando, ma è un’operazione di mercato molto difficile da portare a termine. Staremo a vedere nelle prossime ore cosa accadrà”.