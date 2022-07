Radio Ufficiale: “Dybala perplesso del Napoli. Mourinho lo sta tempestando di telefonate”

CALCIOMERCATO NAPOLI. DYBALA-NAPOLI. “Paulo Dybala perplesso di venire a giocare con il Napoli“: lo rivela Valter De Maggio, conduttore di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, emittente radiofonica ufficiale del club partenopeo. Il giornalista poi prosegue: “Lui vorrebbe andare a giocare con l’Inter ma se salta la trattativa con i neroazzurri, vorrebbe inserirsi la Roma. Secondo quando mi risulta, Josè Mourinho lo sta tempestando di telefonate. Si tratta di una vera e propria corte spietata dello Special One verso l’argentino che al momento dà priorità all’Inter. Ovviamente l’Inter deve cedere Sanchez per poi rigettarsi su Dybala ma al momento è tutto in stand by“.