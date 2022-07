In Francia sicuri: Kim tutto fatto con il Rennes, si firma. Napoli beffato

Kim Min-jae nuovo giocatore del Rennes, la notizia viene data da Le Parisien che parla di un accordo praticamente chiusi. Napoli beffato. Questa sera dopo al sfida in amichevole con la Bassa Anaunia anche Spalletti si è sbilanciato su Kim, definendolo un giocatore da Napoli. Invece ora dalla Francia arriva una notizia clamorosa, soprattutto dopo le parole del tecnico toscano.

Le Parisien parla di un accordo praticamente trovato tra il Rennes e Kim Min-jae con il club francese che verserà nelle casse del Fenerbahce i soldi della clausola rescissoria. Viene riportato che il giocatore è già diretto in Francia per effettuare le visite mediche e quindi diventare un giocatore del Rennes. A questo punto ci si chiede su chi si fionderà il Napoli che nella notte ha contattato anche Lacroix ma non ha ancora affondato il colpo. Intanto De Laurentiis resta nascosto nelle retrovie e non è ancora arrivato nel ritiro di Dimaro. La sua presenza sarebbe fondamentale in questo periodo di incertezza, ma il patron azzurro non ha dato segnali nemmeno oggi, tanto da non aver assistito alla prima amichevole stagionale della sua squadra. Spalletti intanto aspetta rinforzi dal calciomercato, con i 40 milioni incassati per Koulibaly si può fare molto.