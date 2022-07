ESCLUSIVA – Lacroix contatti col Napoli nella notte, scende il prezzo

Maxence Lacroix del Wolfsburg è un obiettivo di calciomercato del Napoli per sostituire Kalidou Koulibaly. Il giocatore francese di 22 anni è stato individuato come uno di quei calciatori perfetti per prendere il posto del senegalese volato al Chelsea. Lacroix ha un contratto con il Wolfsburg fino al 2025 quindi se De Laurentiis lo vuole acquistare dovrà fare un’ottima offerta al club tedesco. Ci sono altri nomi sul taccuino di Giuntoli, ma al momento il francese ha grande gradimento così come Kim Min-jae del Fenerbahce, nome che va sempre tenuto d’occhio perché piace moltissimo al direttore sportivo del Napoli.

Lacroix-Napoli: le cifre

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione durante la notte ci sono stati i primi contatti tra l’entourage del giocatore e la dirigenza del Napoli. Ieri c’è chi cha chiesto le dimissioni di Giuntoli e De Laurentiis, ma il direttore sportivo del Napoli ha continuato a lavorare a testa bassa ben sapendo che oggi a Dimaro arriva il presidente del Napoli e si farà il punto della situazione per trovare il sostituto di Koulibaly. C’è stata un’apertura di massima degli agenti per portare Lacroix al Napoli, ma ovviamente bisogna trovare l’accordo anche con il club che ne detiene il cartellino. Il Wofsburg valuta il giocatore circa 25 milioni di euro, il Napoli vuole arrivare al massimo a 20 milioni, anche se preferirebbe chiudere a 18 milioni di euro. Ma siamo solo ad una richiesta di informazioni iniziali, anche se Lacroix viene visto come un giocatore perfetto per sostituire Koulibaly.

Il francese di 190 centimetri è un centrale difensivo di grande affidamento, la scorsa stagione ha giocato 36 partite e da 2 anni gioca titolare inamovibile in Bundesliga. Il prospetto è di quelli che piace ad Aurelio De Laurentiis, giovane e di grande affidabilità anche per il presente, ma con la possibilità di avere anche un grande futuro.