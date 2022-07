Koulibaly al Chelsea, contestazione dei tifosi: ‘Dimettetevi!’. Giuntoli: ‘Non dipende da noi’

Koulibaly al Chelsea a Dimaro monta la contestazione dei tifosi del Napoli. Giuntoli risponde: ” “Non dipende da noi”.

Kalidou Koulibaly è in viaggio per Londra, dopo le visite mediche firmerà un contratto di 5 anni con il Chelsea.- Il difensore senegalese è atteso a Londra dove domani sosterrà le visite mediche prima di diventare un nuovo giocatore del Chelsea. Nelle casse del Napoli andranno 40 milioni (38 più 2 di bonus), mentre il calciatore guadagnerà quasi 10 milioni di euro. Operazione da 40 milioni di euro (38 fissi + 2 di bonus). Si tratta di un affare record nella storia della Premier League, campionato che non aveva mai investito così tanto per un giocatore di 31 anni.

CONTESTAZIONE A DIMARO

Un boccone amaro da masticare la cessione di Koulibaly, soprattutto dopo le dichiarazioni del ds Giuntoli. Quest’ultimo è stato criticato da un piccolo gruppo di tifosi presente a Dimaro che ha contestato: “Dimettetevi, avevate detto fosse incedibile”. Lo stesso Giuntoli ha risposto dicendo “Non dipende da noi”. Non si respira affatto un’aria serena tra i sostenitori partenopei, con un mercato che stenta a decollare e i pezzi pregiati che stanno salutando.