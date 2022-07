Koulibaly firma con il Chelsea, scambiati i documenti col Napoli. Spalletti chiede quattro giocatori a De Laurentiis

Koulibaly è un nuovo calciatore del Chelsea. I contratti sono stati scambiati. Il difensore senegalese aspetta solo il volo che lo porterà a Londra.

KOULIBALY-CHELSEA. Koulibaly dice addio al Napoli dopo 8 anni, il difensore senegalese va al Chelsea in un’operazione da 40 milioni di euro (38 fissi + 2 di bonus). Si tratta di un affare record nella storia della Premier League, campionato che non aveva mai investito così tanto per un giocatore di 31 anni.

Secondo quanto riportato dalla redazione di SKY Sport sono stati limati anche gli ultimi dettagli tra il Chelsea e il Napoli dopo l’accelerata di ieri sera. Adesso, l’intesa è totale.

“I contratti sono stati scambiati: adesso Koulibaly aspetta solo il volo che lo porterà a Londra in serata per sostenere le visite mediche e firmare il proprio contratto con il Chelsea. Il difensore senegalese lascia la squadra partenopea dopo 8 stagioni.

Il Napoli, nel frattempo, pensa già al possibile erede. Sono due i nomi in pole: Kim Min-Jae, difensore di proprietà del Fenerbahce, da tempo un obiettivo degli azzurri e Francesco Acerbi.

Il difensore della Lazio avrebbe già dato l’ok al trasferimento. Il Napoli, adesso, dovrà scegliere uno tra questi due nomi dopo essersi già assicurato il sì di Ostigard”.

Luciano Spalletti molto deluso per le partenze di Ospina e Koulibaly secondo quanto riferito dal giornalista, Giovanni Scotto avrebbe avanzato quattro richieste al patron De Laurentiis:

“Le richieste di Spalletti dopo l’addio di Koulibaly e degli altri big. Un portiere esperto, un difensore pronto e di grande livello, Simeone come vice di Osimhen (se parte Petagna) e soprattutto Paulo Dybala, espressamente richiesto per provare a rendere il Napoli più forte”