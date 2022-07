Kim Min-jae sostituto di Koulibaly: cifre giuste per De Laurentiis

Il Napoli può cedere Kalidou Koulibaly al Chelsea, come sostituto il primo obiettivo è Kim Min-jae del Fenerbahce: costo 20 milioni di euro. La cifra sarebbe perfetta per Aurelio De Laurentiis che venderebbe Koulibaly per 40 milioni di euro e investirebbe solo il 50% del ricavato per comprare un un nuovo difensore di 26 anni, quindi 5 anni più giovane di Koulibaly.

Kim Min-jae al Napoli: l’ingaggio

Secondo tuttomercatoweb il coreano è l’obiettivo primario del club azzurro che ha un ingaggio alla portata del Napoli: 2 milioni di euro. Il giocatore accetterebbe volentieri un trasferimento al Napoli, ma c’è tanta concorrenza, quindi se il Napoli vuole Kim Min-jae deve fare anche presto. “Questo perché il Rennes, club di Ligue 1, è già in trattativa concreta per la sua acquisizione e spinge per la sua acquisizione. Il Napoli lo sa bene e per questo sa che se vuole puntare su Min-jae deve risolvere in tempi rapidi la questione Koulibaly” scrive tmw.

La cessione di Koulibaly al Chelsea sembra oramai vicinissima, notizie dall’Inghilterra fanno sapere che Tuchel vuole due difensori e sta premendo per chiudere in fretta. Ma inoltre c”è la volontà di Koulibaly di andare in un club che gli possa dare la possibilità di lottare per vincere titolo nazionale e Champions League.