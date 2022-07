The Guardian – Tuchel vuole due super colpi al Chelsea in difesa: Koulibaly e Aké

Thomas Tuchel ha deciso vuole due grandi colpi in difesa, il tecnico ha chiesto di acquistare Kalidou Koulibaly e Nathan Aké. Nel complesso il Chelsea vuole spendere circa 80 milioni di euro per mettere a posto la difesa, con due difensori centrali di tutto rispetto. Koulibaly ed Aké prenderanno il posto di Christensen e Rudiger.

Secondo quanto riferito da The Guardian il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel ha chiesto di completare la difesa prima che cominci il campionato di Premier League che prende il via sabato 6 agosto. Quindi ci sono tempi risicati, perché ovviamente Koulibaly e Aké dovranno inserirsi negli schemi dell’allenatore. Ovviamente l’addio di Aké al Manchester City darebbe il via alla caccia ad un difensore da parte di Guardiola che a quanto pare una telefonata informativa al Napoli per Koulibaly pure l’ha fatta.

In ogni caso il movimento di questi grandi calciatori avranno un effetto domino sulle varie trattative. Perché la cessione di De Ligt e Koulibaly sicuramente innescherà delle reazioni. Ci si attende anche la mossa del Napoli che dovrà rispondere con un super colpo all’eventuale addio di un campione come il senegalese. Il Napoli sta chiudendo il colpo Ostigard, ma è chiaro che non può essere il norvegese il sostituto di Koulibaly.