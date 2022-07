Koulibaly la super offerta del Chelsea irrinunciabile: Kalidou vuole vincere

Kalidou Koulibaly è pronto a diventare un giocatore del Chelsea, il club inglese offre al Napoli 40 milioni di euro. A questa cifra Aurelio De Laurentiis non si può oppure perché sa perfettamente che nessuno rilancerà, visto che il giocatore senegalese ha un contratto in scadenza nel 2023. Il Chelsea ha rotto gli indugi quando ha capito che il Bayern Monaco ha trovato l’intesa con De Ligt. I blues si sono fiondati sul difensore di 31 anni che il Napoli voleva tenere, facendo un’offerta di ingaggio da 6 milioni di euro, almeno questo è quanto detto da Cristiano Giuntoli durante la prima conferenza stampa a Dimaro.

Koulibaly: ingaggio al Chelsea

Ma il Napoli non può nulla contro lo strapotere economico della Premier League. Secondo quanto fanno sapere i media inglesi il Chelsea offre a Koulibaly uno stipendio da 9,3 milioni di euro a stagione, quindi 8 milioni di sterline. Parliamo di almeno 3,3 milioni in più per ogni stagione, rispetto a quanto offerto dal Napoli.

Ma non è tutto vestire la maglia del Chelsea significa anche poter competere alla grande sia in Premier League, sia in Champions League. Ambizione legittima per uno dei difensori più forti d’Europa che ha capito di avere poche chance di poter vincere a Napoli. In maglia azzurra Koulibaly ha sfiorato due scudetti, letteralmente buttati al vento, anche per colpe sue ovviamente, ma il calciatore ora ha ambizioni più grosse. Magari oltre la Coppa d’Africa, in carriera vorrebbe vincere anche altro.