Colpo di scena: Koulibaly accetta l’offerta del Chelsea. Ecco tutti i dettagli

CALCIOMERCATO NAPOLI. KOULIBALY-NAPOLI. Il Chelsea fa sul serio per Kalidou Koulibaly. Il senegalese non è mai stato convinto di accettare l’offerta di rinnovo proposta dal Napoli perché già da diverso tempo si vociferava della sua voglia di fare una nuova esperienza. Prima il Barcellona, poi la Juventus, ora il Chelsea spaventa la tifoseria azzurra. L’agente di Koulibaly Fali Ramadani ha fatto recapitare al patron del Napoli Aurelio De Laurentiis l’offerta ufficiale del club inglese pari a 32 milioni di sterline. Il calciatore percepirebbe un ingaggio attorno agli 8 milioni più bonus.

Nel fine settimana è previsto un incontro tra le parti per tentare di raggiungere l’intesa definitiva. Ramadani ha incontrato, negli scorsi giorni, gli emissari del Chelsea a Milano e ha informato il suo assistito di tutta la situazione. Secondo i beneinformati, nei prossimi giorni Koulibaly andrà infatti a Dimaro per incontrare De Laurentiis e comunicargli la sua intenzione di accettare l’offerta dei londinesi. Il presidente vorrebbe convincerlo a rimanere ma la possibilità di perderlo a parametro zero tra un anno lo spinge ad autorizzare la partenza del difensore.