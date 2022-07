GOSSIP STORY. Politano fidanzato della ex di Dybala. E se a Napoli arrivasse l’argentino?

CALCIOMERCATO NAPOLI. DYBALA-NAPOLI. Un contorno di gossip aggiunge un bel pizzico di pepe alla telenovela Dybala. Matteo Politano, infatti, è l’attuale fidanzato di Ginevra Sozzi, ex di Paulo Dybala. Qualche voce è circolata su questo particolare ma a smentire ogni illazione è l’agente del calciatore romano Mario Giuffredi: “Politano lascerà il Napoli perché c’è la possibilità che arrivi Dybala? Fantasia“. Al momento c’è un calciatore attualmente in rosa ed un altro che potrebbe arrivare. Ma nel caso in cui entrambi dovessero giocare insieme, di sicuro bisognerà vedere come i calciatori coesisteranno. Perché gli affari di cuore incrociati hanno quasi sempre creato grattacapi negli spogliatoi. Lo insegna la storia.