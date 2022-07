Repubblica: Spalletti telefonata con Koulibaly. Sono giorni decisivi, il nuovo Napoli prende forma

Giorni decisivi per il nuovo Napoli. Scenari, sogni, situazioni che in questa settimana potrebbero diventare più concreti.

CALCIOMERCATO NAPOLI. L’edizione odierna del quotidiano La Repubblica ha pubblicato un focus sul mercato del Napoli e i possibili scenari che potrebbero configurarsi entro questa settimana:

“Siamo ai giorni decisivi, in questa settimana il nuovo Napoli prenderà forma. Ieri sono arrivati Di Lorenzo, Politano, Rrahmani, Zielinski, Meret, Elmas, Anguissa, Ounas e Ambrosino.

Mancano soltanto Osimhen e Koulibaly, il suo arrivo in Val di Sole è determinante per conoscere le strategie del Napoli anche perché durante la settimana è atteso anche De Laurentiis. Giovedì dovrebbe essere il giorno giusto per l’arrivo del presidente a Dimaro-Folgarida, con un summit che potrebbe prendere corpo nel weekend. Il Napoli ha fatto un’offerta importante di 6 milioni a stagione per cinque anni, Koulibaly ci riflette, si perde nei suoi dubbi e non filtra finora un orientamento positivo.

Tutto potrebbe cambiare, Spalletti confida e attende il suo sì. Ci ha parlato, ha preparato la fascia da capitano ed è pronto anche ad approfondire la sua situazione appena arriverà in ritiro”.

Il quotidiano aggiunge: “Spalletti non vuole assolutamente perderlo, De Laurentiis si è spinto per trattenerlo, pensando anche ad un ruolo da dirigente in futuro. Il Napoli ha perso Insigne e probabilmente Mertens, la costruzione di una squadra competitiva può sicuramente spingere Koulibaly verso il sì. L’idea Dybala appartiene al regno del possibile, i contatti con gli intermediari vanno avanti a fari spenti, il Napoli ha risparmiato una trentina di milioni sul monte ingaggi ed è pronto al blitz soprattutto se non dovesse rinnovare Koulibaly.

Non è solo una questione economica ma di ambizioni calcistiche, di vita, per Koulibaly quest’estate o la prossima in scadenza di contratto rappresentano le ultime occasioni per cullare il sogno di trasferirsi in una big europea. La Juventus lo prenderebbe volentieri, ieri il direttore sportivo del Bayern Monaco Salihamidzic ha avuto un incontro con il club bianconero per De Ligt. De Laurentiis non sembra intenzionato a trattare con la Juventus, il Barcellona al momento non può fare l’assalto e poi c’è il Chelsea che ha bisogno di innesti in difesa”.