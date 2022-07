Koulibaly oggi a Dimaro: Napoli preoccupato, De Laurentiis deve convincerlo

Kalidou Koulibaly arriva oggi nel ritiro di Dimaro. Il difensore senegalese è arrivato più tardi a causa degli impegni con la Nazionale, come accaduto anche con i vari Politano, Lobotka e altri. Insomma da oggi Koulibaly potrà ricominciare a respirare l’aria napoletana, a nutrirsi dell’affetto dei tifosi, a indossare di nuovo la maglia azzurra. La speranza è che questo bagno di napoletanità possa incidere ulteriormente sul giocatore, che già in questi giorni ha rifiutato la Juve per rispetto dei tifosi del Napoli.

Ma i bianconeri non sono solo l’unica attrattiva per Koulibaly che piace anche a Barcellona e Chelsea. Il club di Londra ora sta per rompere gli indugi, da quando ha capito che il Bayern Monaco gli sta soffiando De Ligt per una cifra vicina ai 100 milioni di euro.

Cessione Koulibaly: Barcellona o Chelsea

L’arrivo di Koulibaly a Dimaro sarà importante per fare una lunga chiacchierata con il difensore. Bisogna mettere le cose in chiaro e trovare una soluzione. Il Chelsea per Koulibaly può fare un’offerta da 35-40 milioni di euro, più di un ingaggio da quasi 10 milioni di euro. A questa proposta economica il Napoli non può mai arrivare. Ecco perché la società, che si è vista rifiutare la proposta di rinnovo da 6 milioni di euro netti, si è messa a cercare un sostituto. Corriere dello Sport fa i nomi di Milenkovic (stesso procuratore di Koulibaly) e Ki Min-jae che da tempo è un obiettivo di Giuntoli.

Insomma in casa Napoli sembra quasi che ci sia una rassegnazione a perdere Koulibaly, qualora il Chelsea dovesse fare la mossa giusta. Ma entro giovedì il difensore vedrà anche Aurelio De Laurentiis ed a quel punto il cerchio sarà chiuso. Tra società e giocatore c’è grande stima ed affetto, quindi si giungerà ad un accordo, in un senso o nell’altro. Per ora il Chelsea è la squadra più forte sul difensore, ma anche Juve e Manchester City sono vigili. Intanto il Napoli ha chiuso per Ostigard, ma se dovesse cedere Koulibaly servirebbe un altro difensore.