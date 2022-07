De Laurentiis-Koulibaly: svelata la data dell’incontro decisivo a Dimaro, maxi offerta Napoli

Aurelio De Laurentiis è pronto a immergersi di nuovo nel suo Napoli, dopo averlo lasciato per spostarsi a Los Angeles. Il presidente che aveva promesso di stare più vicino alla squadra, dopo la grande crisi nel finale della scorsa stagione, ora farà tappa nel ritiro di Dimaro. Ieri hanno parlato Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti, mentre è mancata la ‘voce del padrone’, in questo caso del proprietario. Giuntoli ha detto chiaramente che la trattativa per Mertens la porta avanti direttamente il presidente che ha un rapporto particolare con il giocatore. Ma De Laurentiis dovrà mediare anche con Koulibaly in un incontro a Dimaro, per capire se è ancora il caso di restare in azzurro o meno.

In agenda per De Laurentiis ci sono tanti problemi da risolvere. Fabian Ruiz, Politano, Demme e Ounas, ad esempio, attendono una soluzione, visto che vogliono andare via. Anguissa ha il broncio perché non gli è stato pagato il bonus. Meret dovrebbe firmare un rinnovo, ma le voci su altri portieri, come Navas, continuano ad agitare i sogni azzurri del giocatore ex Spal.

C’è poi l’incontro tra De Laurentiis e Koulibaly, che andrà in scena tra martedì e mercoledì, non più tardi di quella data. Il difensore rientra dopo qualche giorno in più di vacanza, cause Nazionali, come Anguissa e Lobotka, ad esempio.

Nel ritiro in Val di Sole si metterà un punto importante sul futuro di Koulibaly. Si comincerà dall’offerta di 6 milioni di netti a stagione al giocatore, più in un posto dirigenziale. Se il Napoli metterà questa pietra miliare si potrà concentrare su altro, oppure dovrà reagire di conseguenza. Ma il calciomercato del Napoli propone ancora il nome di Dybala, nonostante le smentite (di facciata?) di Giuntoli. L’argentino viene indicato come il super colpo per lanciare la campagna abbonamenti.