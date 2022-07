CORSERA – Dybala al Napoli, Giuntoli svia la trattativa ma è il grande colpo azzurro

La trattativa che può portare Paulo Dybala al Napoli è ancora aperta, nonostante le dichiarazioni di Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo del Napoli in conferenza stampa a Dimaro, insieme con Luciano Spalletti, ha fatto sapere che allo stato attuale il campione argentino è fuori dalla portata degli azzurri. Secondo quanto riferisce il quotidiano, a firma di Monica Scozzafava, ex ufficio stampa della SSCN, quella di Giuntoli è una mezza verità. Perché è vero che alle cifre di 8-10 milioni di euro di ingaggio il Napoli non può nemmeno avvicinarsi al giocatore, ma allo stesso tempo è altrettanto vero che il suo agente Antun ha abbassato le pretese di ingaggio. Anche se perché fino ad ora non ha trovato nessun club italiano, ma nemmeno straniero, disposto a dare a Dybala i soldi che chiede.

Dybala al Napoli, le ultime novità

Ovviamente per portare Dybala al Napoli c’è ancora una trattativa lunga da fare, visto che se le cifre si abbassano la concorrenza aumenta. Ma in casa azzurra non hanno ancora perso la speranza. Durante il calciomercato, poi, si dicono anche grosse bugie sulle trattative in corso, quindi non bisogna prendere tutto per oro colato. Secondo quanto fa sapere Scozzafava dalla pagine del quotidiano il Napoli continua a portare avanti la trattativa per Dybala ma a fari spenti.

Il club azzurro sarebbe disposto ad offrire al giocatore 6 milioni di euro, ovvero la stessa cifra che mette sul piatto per il suo top player che è Kalidou Koulibaly. Dybala viene indicato come il colpo a sorpresa del Napoli, capace di infiammare i tifosi e lo stadio Diego Armando Maradona, di incidere su vendita di abbonamenti, magliette e gadget. Ma allo stesso tempo capace di dare certezze anche a Spalletti che avrebbe a disposizione una coppia d’attacco Dybala-Osimhen, buona per il campionato e la Champions League.