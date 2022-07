Kvaratskhelia primo gol e assist col Napoli: il video

Kvicha Kvaratskhelia ha siglato il suo primo gol nel ritiro di Dimaro durante la partitella giocata al primo giorno di allenamento. Un primissimo assaggio delle qualità del giocatore georgiano che è uno dei calciatori più attesi dai tifosi del Napoli.

Il gol Kvaratskhelia lo ha siglato dribblando avversario e portiere con una finta e adagiando il pallone in rete. Mentre l’assist si è infilato sula sinistra e poi dopo un dribbling ha servito in mezzo il passaggio per il compagno che ha dovuto solo spingere la palla in rete. Ovviamente si tratta solo una partitella senza particolare intensità, ma fa comunque bene cominciare nel giusto modo. Intanto il primo giorno di allenamento a Dimaro è stato segnato soprattutto della conferenza stampa di Spalletti, ma soprattutto dalla parole su Koulibaly e Mertens di Giuntoli.

📹A fake-shot here, a drop of a shoulder there… Kvaratskhelia with what can be classified as "a goal and an assist" for @sscnapoli during his first training session.👀

🎮🎮🎮 pic.twitter.com/sSwJmHVhl4

— Georgian Footy (@GeorgianFooty) July 9, 2022