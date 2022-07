Giuntoli: “Koulibaly, offerta da 6 milioni netti e futuro da dirigente. Fabian, Mertens e Dybala, vi dico tutto “

Cristiano Giuntoli direttore Sportivo del Calcio l Napoli parla il conferenza stampa dal ritiro di Dimaro.

Cristiano Giuntoli, dirigente del calcio Napoli ha parlato insieme a Spalletti in conferenza stampa da Dimaro:

OFFERTA A KOULIBALY

“È un piacere essere qui, volevo togliere anche l’alone di negatività intorno al Napoli, che ha fatto un gran campionato, ha raggiunto dopo due anni la qualificazione in Champions League, siamo sicuri che saremo competitivi anche in questa stagione. Non è arrivata nessuna offerta ufficiale per Koulibaly ma so che lui in scadenza rappresenta tanto per tutti, stiamo parlando tutti i giorni con lui. Il presidente gli ha fatto un’offerta irrinunciabile, 6 milioni per 5 anni netti senza bonus, si tratta di 60 milioni lordi offrendogli anche un futuro da dirigente del club. Ha meritato questa proposta incredibile da parte del presidente che è generoso ma anche molto attento ai conti, quest’anno siamo in una logica di sostenibilità. Koulibaly ha rifiutato la Juventus? Per noi è incedibile, quindi non vogliamo darlo a nessuno“.



GIUNTOLI SU DYBALA

Poi ha aggiunto: “Riguardo a Fabian Ruiz, c’è un rapporto straordinario con il ragazzo innamorato della città, parliamo anche con la sua agenzia, non ci sono offerte, lui si sta guardando intorno, aspettiamo che ci porti una proposta e vogliamo tenerlo. Mertens? Non gestisco io personalmente, ci confrontiamo sempre con il mister, Dries ha un rapporto straordinario con Aurelio che gli ha fatto un’offerta di 5 milioni lordi (2,5 netti) e non è stata accettata.

Dybala? Non lo abbiamo mai trattato, è fuori dalla nostra portata economica, sta parlando con altri club“.

MERET

“Meret vuole rimanere con noi, c’è un accordo con la sua agenzia, stiamo formalizzando. Ringrazio i calciatori in scadenza come Ospina, Ghoulam, Malcuit, Insigne che hanno dato tutto fino all’ultimo secondo, Koulibaly ci ha chiesto un po’ di tempo, si vuole guardare intorno, su Fabian Ruiz non stiamo pensando ad eventuali uscite. Tempo per le cessioni? Sicuramente dobbiamo avere risposte quanto prima visto che il 5 settembre avremmo giocato già cinque partite.”