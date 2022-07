Alex Meret sempre in discussione: il PSG paga lo stipendio di Navas, c’è Kepa

Il Napoli deve affrontare con estrema velocità la questione portieri che sta diventando sempre più ingarbugliata. Si può dire ciò che si vuole, ma in questo momento in casa azzurra c’è una confusione tremenda. Spalletti voleva Ospina che non è stato rinnovato, Meret deve firmare un rinnovo, che non è ancora arrivato, nonostante sia ora lui l’unico punto di riferimento per la porta azzurra. Ma Meret viene continuamente messe in dubbio da voci di mercato che portano a Navas e Kepa, che hanno il loro fondamento proprio perché il club azzurro non prende una posizione chiara sul portiere.

Portieri Napoli: Navas, Kepa e Meret

Ecco quanto scrive Repubblica sulle manovre di mercato del Napoli legate ai portieri: “Circola con insistenza la voce di Keylor Navas, numero uno del Psg, considerato uno dei migliori d’Europa. Lo scoglio dell’ingaggio è ovviamente insuperabile: guadagna 12 milioni di euro netti a stagione, cifra fuori portata per il Napoli ma per quasi tutti i club europei. Il Psg, però, potrebbe agevolare il trasferimento di Navas versando la quasi totalità dello stipendio. L’altro è Kepa. Sarri lo avrebbe voluto volentieri alla Lazio, ma la trattativa non è decollata. Al Chelsea il basco non ha più spazio e anche in questo caso i Blues dovrebbero finanziare la quasi totalità dell’ingaggio per agevolare un suo trasferimento“.