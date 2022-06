Spalletti: “Il portiere deve saper giocare con i piedi, è importante. Stare tra le prime quattro sarà difficilissimo”

Luciano Spalletti parla a Sky Sport il tecnico del Napoli parla di scudetto: “I tifosi lo chiedono” ,ma anche del ruolo del portiere. Da Sky fanno sapere che l’allenatore non può parlare di calciomercato per espressa volontà della società di Aurelio De Laurentiis. L’allenatore non si tira indietro sul tema scudetto e dice: “Quando alleno una squadra per me i calciatori sono tutto. Quando si vuole sognare in grande non bisogna aver paura di prendersi determinate responsabilità. Ho la fortuna di stare in una piazza importante che vive di calcio. Si parte da alte aspettative visto quanto fatto lo scorso anno. Chiederanno lo scudetto? Sicuramente, da questo non c’è nulla di nuovo (ride ndr). La scorsa stagione siamo stati sempre tra le prime quattro ed abbiamo chiuso la qualificazione con largo anticipo”.

Sempre Spalletti a Sky aggiunge: “Dalla prossima stagione però non si parte dal +9 sulla Juventus e nemmeno da quel vantaggio su Lazio e Roma. Rientrare tra le prime quattro sarà difficilissimo. Noi dobbiamo essere bravi come lo scorso anno e lottare con le squadre di alta classifica“.

Con Spalletti non si può parlare di mercato ma una indicazione indiretta arriva parlando del ruolo del portiere: “Al giorno d’oggi nessun allenatore vuole un portiere che non sappia giocare con i piedi. Il portiere deve sape giocare con i compagni di squadra, l’uscita dal basso è fondamentale. Anzi sono convinto che in futuro il portiere giocherà anche fuori dalla lunetta. Poi è ovvio deve saper parare. Magari può prendere un gol per questa impostazione, ma giocando col portiere magari si segnano dieci gol in più “.