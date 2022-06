Marino: “Deulofeu-Napoli, sono solo voci”

Pierpaolo Marino direttore dell’area tecnica dell’Udinese parla di Deulofeu che piace al Napoli: “Sono solo voci“. Ad Udinese TV, Marino fa il punto sul mercato in uscita del club friulano che ha sempre tanti gioielli in vendita. “Ho sentito tante notizie su Deulofeu e Molina ma posso dire che sono solo voci. Sono giocatori importanti per noi e se dovesse arrivare l’offerta giusta la prenderemo in considerazione ma per ora non c’è nulla“.

Solo qualche giorno fa Luca Cerchione aveva detto che non c’era alcuna trattativa tra Napoli e Udinese per Deulofeu. L’agente dello spagnolo però spinge il giocatore al Napoli. Deulofeu ha l’accordo economico col club azzurro ma devono muoversi anche Pozzo e De Laurentiis per trovare l’accordo tra le società, altrimenti non si chiuderà l’affare. Secondo le ultime notizie di mercato pare che il Napoli voglia finalmente accelerare per Deulofeu. Ma da Udine si parla anche di un interessamento del Napoli per Beto, che prenderebbe il posto di Osimhen che piace al Chelsea. Il club inglese cerca in attaccante dato che sta per cedere Lukaku all’Inter.