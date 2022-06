Il Chelsea vende Lukaku all’Inter e vuole Osimhen, il retroscena

La trattativa che porta Lukaku dal Chelsea all’Inter è vicinissima alla chiusura, gli Inglesi vogliono Osimhen del Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Napolipiu l’attaccante nigeriano è diventato uno degli obiettivi primari del club inglese. Il Napoli per cedere Osimhen chiede almeno 100 milioni di euro, un prezzo alto ma che non sarebbe.un grandissimo problema per il nuovo proprietario del Chelsea Tod Boehly, che secondo Forbes ha un patrimonio di 4,5 miliardi di dollari.

Osimhen al Chelsea: Broja nell’affare

Le voci di mercato su un addio di Osimhen non si arrestano. Le parole del nigeriano sul suo futuro sono state molto incerte. Ecco perché continuano a sorgere dubbi sulla reale permanenza di Osimhen a Napoli. Inoltre la potenza economica del Chelsea pone Osimhen come reale obiettivo. Per abbassare il prezzo del giocatore il Chelsea è pronto a mettere sul piatto Broja. Il giovane attaccante albanese è un pallino di Cristiano Giuntoli e da tempo vorrebbe portarlo al Napoli. Questa sembra l’occasione giusta, anche se De Laurentiis preferirebbe incassare solo cash per il giocatore e poi eventualmente trovare un sostituto. La situazione Osimhen potrebbe sbloccarsi al rientro dalle vacanze, al momento ci sono tantissimi dubbi alimentati dalla parole di Osimhen che di certo non sono stati utili a gettare acqua sul fuoco. Il giro degli attaccanti sembra poter cominciare proprio con Lukaku all’Inter, i nerazzurri vogliono prendere anche Dybala ma a quel punto potrebbero cedere Lautaro Martinez. C’è poi Lewandowski da sistemare, il giocatore si è promesso al Barcellona. Insomma le grandi punte cominciano a muoversi, innescando un effetto domino e un movimento di denaro che può fare succedere qualsiasi cosa. Quando i top club cominciano a muoversi nessun affare è impossibile, anche se il Napoli per Osimhen vuole resistere il più possibile e non cederlo in questa stagione ma vorrebbe attendere almeno il 2023.