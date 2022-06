“Osimhen via nel 2023, così De Laurentiis fa una plusvalenza totale”

Victor Osimhen è un uomo mercato del Napoli, un giocatore che può fare la differenza in campo, ma che può portare nelle casse del club di Aurelio De Laurentiis 100 milioni di euro. Sarebbero manna del cielo per l’imprenditore cinematografico che ha imposto un taglio netto degli stipendi per venire incontro ad esigenze di bilancio. Ma De Laurentiis è anche un uomo acuto, soprattutto quando si tratta di vendere bene i giocatori: non ci dimentichiamo gli affari Cavani, Lavezzi e Higuain.

Ora in vetrina oltre a Koulibaly che piace a Juve e Barcellona, Fabian Ruiz nel mirino di club di Liga e Premier, c’è anche Osimhen. Ma secondo quanto riferisce Il Napulegno al momento solo un club di Premier ha presentato una proposta per l’attaccante nigeriano, arrivando ad offrire 85 milioni di sterline. A gennaio c’era il Newcastle sul giocatore, i Magpies seguono ancora Osimhen, così come Arsenal e Manchester United.

Cessione Osimhen: perché può restare a Napoli

Ma Il Napoli sta facendo un ragionamento a lungo termine per Osimhen che può restare in azzurro almeno fino al 2023. Le motivazioni sono almeno due e sono tutte di natura squisitamente economica: “Al termine della prossima stagione, il cartellino di Victor sarà ammortato del 90%, quindi plusvalenza quasi totale in caso di cessione. La seconda è che per non restituire allo stato una decina di milioni degli sgravi ottenuti col decreto Crescita, il nigeriano deve essere un giocatore del Napoli fino al 31 dicembre 2022“. C’è poi anche una questione tecnica, ovviamente, perché tenere un giocatore come Osimhen può dare uno slancio maggiore alla squadra, dando comunque la possibilità di vendere il giocatore magari ad un prezzo anche maggiore di 100 milioni di euro. Non va dimenticato che Osimhen, nonostante il grave infortunio ed il Covid, in questa stagione ha segnato 18 gol.