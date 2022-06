REPUBBLICA – Osimhen incedibile fino al 2023, De Laurentiis vuole fare una super cassa

Victor Osimhen è uno dei nomi del calciomercato del Napoli in uscita, il giocatore viene valutato almeno 100 milioni da Aurelio De Laurentiis. Fino ad ora i club interessati come Arsenal, Newcastle e Manchester United, non hanno affondato il colpo, ma l’interesse restare. La Premier League guarda ad Osimhen, ma fino ad ora nessuno ha messo sul piatto la cifra chieste da De Laurentiis che lo ritiene incedibile, se non arriva un’offerta economica molto alta. In realtà secondo Repubblica, il presidente del Napoli ha fiutato l’affare e come ha detto qualche settimana fa, fino ad ora il giocatore non è mai stato a completa disposizione del Napoli a causa di gravi infortuni e Covid. Nonostante tutto Osimhen ha messo a segno comunque 18 gol in questa stagione, questo fa capire il potenziale che può esprimere il nigeriano.

Osimhen incedibile: la strategia di De Laurentiis

Ecco quanto scrive Repubblica sulle idee del Napoli per il centravanti nigeriano: