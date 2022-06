Auriemma: “De Laurentiis può vendere il Napoli, tra poco. Osimhen resta per non deprezzare il club”

Aurelio De Laurentiis tra pochi mesi potrebbe vendere il Napoli. Il club non si priverà di Osimhen per non diminuire il valore della rosa azzurra.

De Laurentiis potrebbe vendere il Napoli a breve, lo rivela Raffaele Auriemma.Il giornalista di giornalista Mediaset e conduttore radiofonico, ai microfoni di Radio Marte rivela il retroscena.

AURIEMMA: DE LAURENTIIS POTREBBE VENDERE IL NAPOLI

“Non si esclude che il Napoli venga venduto da qui a qualche mese. Ci sono tante novità, dei particolari che emergono ogni giorno e che, puntualmente, non vengono smentiti da nessuno. Il presidente Aurelio De Laurentiis non sta esprimendo nessuna considerazione su questa tematica e, soprattutto, non sta imponendo censure”.

Auriemma a conferma di una possibile cessione del Napoli, aggiunge: “Il presidente Aurelio De Laurentiis preferisce avere Victor Osimhen nel pacchetto-calciatori oggi a disposizione di Luciano Spalletti proprio per questo: per vendere meglio società partenopea.

“Di Osimhen non se ne priverà, a meno che non sia costretto a cederlo. Servirà un’offerta di quelle ‘folli’ per far vacillare il patron e fargli accettare un trasferimento dell’ex Lille altrove“. ha concluso Raffaele Auriemma.

Dopo RedBird altri fondi stanno analizzando la situazione, pronti a investire in serie A. Si pensa al business degli stadi, ma anche al rilancio complessivo del nostro calcio che dovrebbe attrarre risorse nei prossimi anni. La Samp dovrebbe essere la prossima a passare in mano americana, ma negli ambienti finanziari di Wall Street si parla molto anche del Napoli. Banale dire cosa significhi il brand Napoli negli Usa e soprattutto in alcuni ambienti dell’alta finanza dove operano diversi americani con origini meridionali. Si parla di suggerimenti, ipotesi, possibili valutazioni