Anche il Milan cambia società: va a RedBird di Cardinale e sogna in grande

Il Milan cambia società e passa da Elliot alla RedBird di Gerry Cardinale, che si aggiudica la società per 1,3 miliardi di euro. È un momento d’oro per i rossoneri che si apprestano a festeggiare lo scudetto, ad essere travolti dalle emozioni, con i tifosi che sognano in grande con la nuova società pronta ad immettere capitali freschissimi per il calciomercato. Il Milan è anche una delle poche società in Italia che rispetta il nuovo Fair Play Finanziario della Uefa, quindi non ha particolari problemi di spesa grazie alla gestione oculata e vincente di Paolo Maldini, che si appresta a vincere lo scudetto con un modello di gestione non dispendioso.

Insomma sembra essere tutto perfetto per il Milan in questo senso che con RedBird sogna il definitivo salto di qualità. Elliot ha preferito di cedere il club rossonero alla società americana, rispetto al fondo arabo, perché aveva dimostrato già capacità di intervento nel mondo dello sport. RedBird aveva fatto sondare anche il Napoli come società potenzialmente da acquisire, ma alla fine Cardinale ha puntato in maniera netta spendendo molto di più. Secondo le voci che circolano negli ambienti che contano del calcio, la Serie A ha un grande appeal per i fondi che intendono acquisire nuove società. Ecco perché c’è chi è convinto che alla fine il Napoli sarà acquistato da uno di questi fondi, che fino ad ora avevano fatto la corte al Milan. Con l’entrata in scena di RedBird al Milan può cambiare il volto ed i sistemi di forza della Serie A. Per i rossoneri si parla di un mercato da 350 milioni di euro, una cifra enorme che può proiettare il club su giocatori di altissimo livello, prendendosi la scena assoluta. Il tutto dopo aver festeggiato lo scudetto, che con ogni probabilità vincerà domenica quando sfiderà il Sassuolo.