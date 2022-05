Redbird analizza i club europei: pensa anche al Napoli se salta il Milan

Aurelio De Laurentiis può vendere il Napoli, nonostante tante smentite anche Redbird di Cardinale ci fa un pensiero. Al momento Joseph ‘Gerry’ Cardinale, fondatore di RedBird Capital, si è inserito nella trattativa tra Elliot e Investcorp per acquistare il Milan, valutato circa 1,1 miliardi di euro. Ma l’imprenditore americano, con un patrimonio complessivo di oltre 1 miliardo di dollari, prima di affondare il colpo sui rossoneri ha fatto analizzare 80 club europei. Proprio oggi Fimmanò avvocato della Salernitana a Radio Punto Nuovo, ha fatto sapere che i fondi interessati al Milan, qualora fallisse l’acquisizione del club rossonero, andrebbero anche sul Napoli.

Al Napoli pensa anche la RedBird di Gerald Joseph Cardinale. Secondo una prima stima il Napoli di De Laurentiis può valere tra i 550 ed i 600 milioni di euro, dunque circa la met di quanto vale il Milan. Il prezzo per la SSCN si aggira intorno a questa stima, con Aurelio De Laurentiis che farebbe una plusvalenza enorme, rispetto ai soldi investiti dal patron azzurro per rilevare la società partenopea dopo il fallimento e la ripartenza dalla Serie C.

Da tempo si parla di un interesse di imprenditori americani per il Napoli di De Laurentiis, con l’imprenditore cinematografico che spesso viaggia verso Los Angeles. Ma chi Cardinale proprietario della RedBird interessata al Napoli? La società è una holding finanziaria. Negli ultimi anni questa società ha fatto analizzare 80 club in tutta Europa e nel suo progetto lo sport è centrale. Cardinale è interessato in più settori sportivi: è socio di LeBron James nell’entertainment, l’italoamericano lavora con le leghe di football, basket e hockey, NFL, NCAA e NHL, oltre alla Ryder Cup di golf. Nel 2021 ha acquisito quote di Wasserman, agenzia internazionale di sport e spettacolo e versato 37,5 milioni per il 15 per cento degli diritti sulla squadra indiana di cricket Rajasthan Royals. Variety lo ha inserito con Friedkin tra i 500 personaggi più influenti d’America, una lista in cui figurano il fondatore di Amazon Jeff Bezos