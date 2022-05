Alvino: “Fabian non rinnova. Vi svelo il futuro di Mertens. Cavani? Subito”

Carlo Alvino a Radio Kiss Kiss Napoli parla dei rinnovi di Fabian Ruiz e Dries Mertens con il Napoli. Secondo quanto riferisce il giornalista, le posizioni dei due calciatori sono molto diverse. In questi giorni si è parlato di un avvicinamento tra Fabian Ruiz ed il Napoli grazie ad un incontro con De Laurentiis. Il centrocampista spagnolo ha un contratto in scadenza nel 2023, ma secondo Alvino non rinnoverà il proprio rapporto con la società partenopea: “Per Fabian Ruiz la fase è di totale stallo, non rinnoverà con il Napoli. Gli agenti vogliono portare il giocatore a scadenza naturale e poi piazzarlo a parametro zero“. In questo modo De Laurentiis perderebbe un’altra plusvalenza, insieme a quelle che si potevano realizzare con Hysaj e Insigne, giocatori che sono andati via senza portare soldi nelle casse della società.

Discorso diverso invece per il rinnovo di Dires Mertens: “Sono sicuro che rinnoverà col Napoli, non vedo come possa non restare in azzurro“. Tra le altre cose si parla anche di un trasferimento di Cavani: “Ritorno al Napoli? Detta così lo prenderei di corsa” dice Alvino che aggiunge: “Guardate il Milan che ha un mix di giovani e calciatori più esperti che possono sempre fare la differenza, vedi Ibrahimovic e Giroud. Sposo in pieno la politica di ringiovanimento, ma credo che qualche giocatore di esperienza bisogna sempre averlo“.