Mertens il sogno si può avverare: il rinnovo col Napoli ad un passo

Dries Mertens ha segnato 148 gol con la maglia del Napoli ed è il miglior cannoniere della storia azzurra. Basterebbe questo per far capire a qualcuno che non dovesse conoscerlo, la qualità del belga. Ma Mertens per Napoli è molto di più, giocatore fenomenale, uomo spogliatoio e atleta integerrimo, oltre che un professionista serio innamorato dalla città. Insomma con questo mix di ingredienti la separazione sarebbe veramente più che dolorosa.

Ma il rinnovo di Dries Mertens con il Napoli può diventare una realtà, anche grazie alla mossa di Aurelio De Laurentiis che il 26 aprile ha rotto gli indugi e si è recato a casa del belga. Un primo incontro, come quello che c’è stato con Fabian Ruiz, per parlare faccia a faccia con uno degli uomini simbolo della città azzurra. Uno che come Koulibaly e Insigne ha Napoli come seconda pelle.

Napoli, rinnovo Mertens: cifre e durata

È chiaro che la società valuta anche la carta di identità del giocatore, ma Mertens è troppo intelligente per non saperlo. A 35 anni si possono accettare certe condizioni, come quella di non andare in campo sempre titolare tutte le partite, oppure di veder decrescere il proprio stipendio.

Attualmente l’attaccante belga guadagna 4,5 milioni di euro a stagione, un ingaggio che De Laurentiis non vuole più riconoscergli. Ma secondo Corriere dello Sport oramai Mertens per il rinnovo con il Napoli ha accettato di guadagnare al massimo 1,5 milioni di euro a stagione. Il secondo step da compiere è mettersi d’accordo sulla durata. Si parla di un contratto di 2 anni, oppure di un anno con opzione per il secondo.

Insomma i dettagli vengono limati e dopo la foto di De Laurentiis con il figlio di Mertens, Ciro Romeo, sembra che tra i due ci sia maggiore intesa. Lo sperano i tifosi del Napoli, perché anche a 35 anni Mertens resta un giocatore fantastico.