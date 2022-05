Fabian Ruiz incontro per il rinnovo: l’offerta di De Laurentiis, cifre e durata

Il Napoli vuole il rinnovo di Fabian Ruiz, Aurelio De Laurentiis incontra il giocatore, l’obiettivo è quello di blindare lo spagnolo col contratto in scadenza nel 2023. Certi ‘errori’ non si possono commettere troppe volte. Ed il Napoli di De Laurentiis ha già depauperato un patrimonio potenziale. Maksimovic, Hysaj, Ghoulam e Insigne tutti sono andati o andranno via a parametro zero. Ecco con Fabian Ruiz si ci vuole cautelare, perché un talento di questa portata a soli 26 anni non è facile trovarlo in giro. Ed allora le voci che provengono dalla Spagna fanno gola, a Fabian Ruiz ma anche al Napoli, che proprio deve perdere quel talento, vuole guadagnarci e non poco. Il giocatore è stato pagato 30 milioni di euro dal club campano, convinti dalle relazioni più che ottimali di Cristiano Giuntoli e Davide Ancelotti. Ora il Napoli potrebbe anche venderlo al Real Madrid, ma di certo non vuole perderlo a parametro zero.

De Laurentiis-Fabian Ruiz: il Napoli vuole il rinnovo

Nei giorni scorsi c’è stato un incontro tra il presidente del Napoli ed il calciatore proprio per parlare del prolungamento del contratto. Un faccia a faccia andato in scena in un hotel sul lungomare. Come sempre il presidente del Napoli si è mosso in prima persona per discutere di certi affari importanti, non volendo delegare nessun altro nelle fasi cruciali della trattativa.

Secondo quanto fa sapere Corriere dello Sport, durante l’incontro De Laurentiis per il rinnovo di Fabian Ruiz ha messo sul piatto un’offerta importante: contratto fino al 2027 e stipendio da 3,5 milioni di euro. Praticamente per il giocatore spagnolo significa quasi raddoppiare il suo stipendio che attualmente è di 1,9 milioni di euro a stagione.

Un bel balzo avanti che Fabian sta prendendo in considerazione, tenendo sempre un orecchio rivolto verso la Spagna, con Barcellona e Real Madrid che dovranno rompere gli indugi se vogliono affondare il colpo.